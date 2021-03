Lazio, Cucchi: "Grazie a Immobile, rammarico per chi fa finta di nulla" - FT

Il giornalista Riccardo Cucchi, che ieri ha partecipato alla consegna della Scarpa d'oro a Ciro Immobile, ha scritto un tweet per ringraziare l'attaccante della Lazio, la sindaca di Roma Virginia Raggi e rammaricarsi per il silenzio di alcuni organi di informazione: "Grazie a Immobile che riporta la Scarpa d'oro in Italia dopo il dominio triennale di Messi. Grazie al Comune di Roma e alla sindaca Raggi per aver ospitato la cerimonia di premiazione. Rammarico per chi fa finta che non sia successo niente". Il riferimento è ad alcuni quotidiani o programmi televisivi che hanno ignorato la straordinarietà dell'evento.

