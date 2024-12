Lazio, Delio Rossi non ha dubbi: "Servono due giocatori!". E su Fabiani...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Natale al quarto posto, con uno sguardo sul mercato. Parola all'ex tecnico biancoceleste Delio Rossi, che ai microfoni di Radiosei ha parlato del momento di forma della Lazio e del prossimo futuro della formazione biancoceleste. A breve, infatti, aprirà la sessione invernale di calciomercato: la dirigenza potrebbe aiutare mister Baroni con qualche nuovo innesto. Ecco le sue dichiarazioni: “Natale al quarto posto? Onore e merito a chi ha lavorato per arrivarci. Bisogna vivere il momento, e questo dice che ora di gioire. La Lazio sta facendo secondo me, il massimo – forse qualcosa di più – rispetto alle proprie potenzialità. I margini di miglioramento ci sono sempre, può limare alcuni dettagli, specialmente adesso che le squadre avversarie la conoscono. Sono sicuro che Baroni lavorerà in tal senso”.

“Mercato? Vanno fatti i primi bilanci, vedere dove hai fatto bene e dove puoi migliorare, anche per la società. Secondo me se si vuole continuare a giocare in questa maniera, bisognerebbe investire su un giovane e potenziale titolare, da mettere dietro i titolari attuali. Al mondo non mancano i calciatori, poi bisogna esser bravi a trovarli e vederne le potenzialità. Non conosco Fabiani, ma ha allestito una squadra organica. Interverrei anche per prendere un difensore centrale con caratteristiche alla Gila, oltre ad un mediano con caratteristiche alla Lucas Leiva“.