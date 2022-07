Lazio, ecco i numeri di maglia: le scelte dei nuovi giocatori

Secondo test stagionale per i biancocelesti di Maurizio Sarri che sfidano allo Zandegiacomo gli sloveni di NK Dekani...

AURONZO - La Lazio di Maurizio Sarri continua la sua preparazione ad Auronzo di Cadore. Per i biancocelesti seconda amichevole con le nuove maglie firmate Mizuno. Nessuna sorpresa per i numeri di maglia con gli ultimi arrivati che hanno confermato le loro scelte. Alessio Romagnoli indossa la 13 e oggi ha posato per le foto di rito con l'aquila sul petto. Mario Gila, dopo aver cambiato idea, ha la 34 sulle spalle. Luis Maximiano è il nuovo numero uno. Per gli altri tutto confermato con Cancellieri ha scelto l’11. E poi. Casale ha preso il 15. Marcos Antonio scenderà in campo con la 6, mentre il rientrante Kiyine con la 80. E poi i giovani tra alcune conferme e novità. Alia ha il 71, 89 per Marinacci, 55 per Furlanetto, 57 per Ruggeri, 70 per Coulibaly, 50 per Bertini.