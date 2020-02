Lazio, ecco quanti punti servono per vincere lo scudetto

Fino a un anno fa, nel campionato italiano, c'era un allenatore che possedeva un'abilità speciale: la capacità di stabilire la quota Scudetto. Parliamo di Max Allegri che - come riportato da tuttosport.com - ogni anno, in questo periodo, faceva un calcolo per fissare la quota di punti necessaria per vincere il campionato di Serie A. E quasi sempre aveva ragione. Seguendo le sue linee guida, quest'anno la quota dovrebbe essere tra i 90 e i 92 punti. Il che significa che la Juventus, oggi prima a 57 punti, dovrebbe metterne insieme altri 33 per arrivare a 90; oppure 35 per arrivare a 92.

La Lazio (oggi a 56 punti in classifica) per arrivare a quota 90 avrebbe bisogno di altri 34 punti (che tradotto significa 11 vittorie, un pareggio e due sconfitte). Ma sulla squadra biancoceleste c'è da dire che nelle ultime 16 partite ha conquistato 44 dei 56 punti, e che sta viaggiando a una media di 2,75 punti a partita. Un periodo straordinario, che potrebbe far sballare qualsiasi algoritmo. Se dovesse continuare con questo ritmo, finirebbe il campionato a 94 punti. Sarebbe un'impresa da record, ma qualcuno in passato ci è già riuscito (la Juve dei 102 punti ad esempio). Un fattore, quello della Super Lazio, che non si può non considerare nel calcolo della quota Scudetto. Se così dovesse andare, la Juventus avrebbe a disposizione solo due pareggi, e dovrebbe vincere tutte le altre partite. Una cosa è certa: una sfida così avvincente erano anni che non si vedeva!