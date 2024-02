Lazio, febbraio mese di fuoco: quante partite decisive! E torna la Champions...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia febbraio, un mese delicato per il futuro della Lazio. Nei prossimi ventinove giorni la squadra allenata da Maurizio Sarri dovrà affrontare una serie di impegni che hanno un valore specifico nell'economia del campionato e della Champions League. Domenica 4, infatti, i biancocelesti affronteranno alle 18.00 l'Atalanta al Gewiss Stadium in uno scontro diretto importantissimo, seguito sei giorni dopo dalla trasferta sarda contro il Cagliari, in programma sabato 6 alle ore 15.00. In mezzo alla settimana, per un San Valentino con i fiocchi, lo Stadio Olimpico sarà teatro della partita contro il Bayern Monaco, valida per gli ottavi d'andata della Champions. Seguirà il ritorno in Serie A e una nuova partita casalinga, questa volta il 18 febbraio alle 12.30 contro il Bologna. Torino e Fiorentina saranno i due appuntamenti che chiuderanno questo decisivo e importantissimo ciclo di sei partite. Entrambe in trasferta: la Lazio affronterà la squadra di Juric il 22 febbraio alle 20.45 e quella di Italiano il 26 alla stessa ora.