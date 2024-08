Lazio, Fracchiolla: "Folorunsho? Farebbe il titolare. Lui e Castrovilli..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

I nomi da seguire in casa Lazio per queste ultime ore di mercato sono due: Samuel Gigot e Michael Folorunsho. Il centrocampista del Napoli è l'obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo, un'occasione per regalare a Baroni uno dei suoi pupilli e al calciatore di tornare nel club in cui è cresciuto e che tifa fin da bambino. Sarà un affare da ultime ore di mercato, uno di quei nomi per i quali si tratterà nei pressi del gong di fine mercato. I tifosi laziali, in tal senso, attendono novità nella speranza di poterlo riabbracciare. A presentarlo ai microfoni di Radiosei è stato il direttore sportivo che lo portò via dalla Capitale per dargli l'occasione di giocare con la Virtus Francavilla, Domenico Fracchiolla:

"Mi colpì la sua grande fisicità, lo vidi da responsabile del settore giovanile del Bari. Mi sorprese già negli Allievi, io col bari avevo fatto bene con la Primavera. All’epoca con noi giocava Castrovilli, finì 7-1 per la Lazio e Folorunsho fece un tackle all’ex viola e mi ritrovai Gaetano in panchina. A livello di tecnica di base, verticalizzazione, cambio di gioco. È maturato tardi, forse poteva arrivare prima al grande calcio. Lui è stato bravo ad aspettare. Lo ritengo un giocatore importante. Può diventare titolare nella Lazio, ha caratteristiche difensive, ha gamba ed è difficile lasciarlo fuori. Un giocatore moderno, con Baroni ha giocato da trequartista e da sotto punta. Ho visto molte gare del Verona che da gennaio ha fatto un percorso molto importante, grazie al lavoro straordinario del ds Sogliano. Sono certo che questo lo aiuterà nell’inserimento. A livello caratteriale uno tenace come lui è difficile da trovare. Non servono solo 'bravi ragazzi', ma serve personalità. I giovani di oggi, in generale, faticano a relazionarsi, lui ha talento nella personalità. Castrovilli e Folorunsho si completerebbe alla grande. Gaetano ha avuto infortuni che l’hanno condizionato, ha vinto un Europeo ed era uno dei talenti maggiori. Bisogna farlo sentire importante, a differenza di Michael che ha carisma e personalità. Puntare su Castrovilli per me può diventare un crack. Servono tempo e pazienza, una bella scommessa per Baroni ma Gaetano ci deve mettere del suo per affrettare questa fase”.