Lazio, Gasperini torna all'Olimpico: il bilancio contro i biancocelesti

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio domani scenderà in campo contro l'Atalanta in una sfida che, vista la situazione di classifica, può essere considerata uno scontro diretto almeno nella lotta Champions. Da anni i biancocelesti e i nerazzurri si danno battaglia in partite emozionanti e divertenti, che hanno acceso una rivalità sempre più focosa, soprattutto dopo la Coppa Italia vinta nel 2019 dalla Lazio tra le polemiche della Dea e, in particolar modo, di Gasperini. Proprio il tecnico dell'Atalanta è l'artefice di una crescita che l'ha portata a essere tra le squadre più forti d'Italia e oggi sogna la vittoria dello Scudetto, dopo il trionfo in Europa League della scorsa stagione. Il rapporto tra Gasperini e la Lazio non è mai stato dei migliori, la mano di Bastos è il punto di divisione di un allenatore che domani, all'Olimpico, affronterà i biancocelesti per la 18° volta dal 2016, come riporta Il Messaggero, con un bilancio a dir poco equilibrato e fatto di 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfiftte.