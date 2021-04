Lazio - Genoa, prevista pioggia di gol? I numeri dei precedenti parlano chiaro...

Negli ultimi anni, con Lazio e Genoa in campo raramente ci si annoia. Domenica ore 12:30, i grifoni fanno visita ai biancocelesti per la 34ª giornata di Serie A. All'Olimpico di affrontano due squadre con obiettivi di classifica bene diversi: gli uomini di Ballardini cercano punti per la salvezza, Immobile e compagni vogliono avvicinarsi sempre di più alla zona Champions League. Negli ultimi nove anni tra le due compagini sono andate in scena sempre sfide divertenti e ricche di gol. I numeri confermano tutto. Nei 9 precedenti tra Lazio e Genoa in Serie A sono stati realizzati ben 35 gol, con una media di 3.9 a incontro. Domenica sarà confermato questo trend o la posta in palio alta non consentirà alle due squadre di affrontarsi a viso aperto?

I PRECEDENTI

2016/17 Lazio - Genoa 3-1

2016/17 Genoa - Lazio 2-2

2017/18 Genoa - Lazio 2-3

2017/18 Lazio - Genoa 1-2

2018/19 Lazio - Genoa 4-1

2018/19 Genoa - Lazio 2-1

2019/20 Lazio - Genoa 4-0

2019/20 Genoa - Lazio 2-3

2020/21 Genoa - Lazio 1-1