Lazio, Giordano: "Derby vinto con testa e cuore. Felipe Anderson..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha vinto un derby importantissimo per classifica e morale, ma soprattutto ha vinto un derby giocando una partita impeccabile dal punto di vista difensivo e cinica da quello offensivo. La squadra di Sarri ha gestito la Roma, non ha quasi mai rischiato, neanche su quelle palle alte tanto temute, per merito di una difesa sempre più perfetta. Ad analizzare la prestazione del derby è stato l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di Radiosei: "Siamo reduci da un derby giocato e vinto con cuore ed intelligenza e da un week-end di campionato con risultati positivi anche per la classifica”.

FELIPE ANDERSON - “Lui è bravo, se sblocchi la gara subito con spazi ampi è devastante. Dopo l’infortunio di Immobile abbiamo pensato più a Pedro, il brasiliano non ha le caratteristiche del centravanti. Poi Felipe si è fatto trovare pronto, nell’emergenza Sarri ha fatto di necessità virtù e si è adattato bene”.

DIFESA - "Sono tanti indizi che fanno una prova, c’è gioco di squadra e collaborazione, c’è affiatamento e ci sono le qualità di Romagnoli e gli altri difensori. Poi dipende anche dall’avversario, la Roma dal punto di vista offensivo è stata davvero poca cosa. Con la Fiorentina, per esempio, sono state concesse più occasioni da rete. Detto questo, il merito è del grande lavoro collettivo e di un reparto sempre molto concentrato. C’è stata anche la scelta della società di puntare su elementi italiani, ma la cosa più importante è che sono giocatori bravi".