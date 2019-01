Lazio, Giordano: "Servono due acquisti importanti se si vuole il quarto posto"

Prima le uscite e poi forse qualche operazione in entrata, e la linea della Lazio sul mercato. Non è dello stesso avviso invece l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano, che intervistato da Il Corriere della Sera, ha chiesto uno sforzo in più alla società: "Ai biancocelesti servono almeno due acquisti. Giocatori importanti intendo, la Lazio è obbligata a prenderli se vuole lottare per il quarto posto con possibilità di successo. Perché a me Milan e soprattuto Roma sembrano avanti. Serve un esterno destro di spessore, uno tra Darmian e Zappacosta sarebbe perfetto. Poi un difensore centrale importante. Con questi due innesti allora il quarto posto sarebbe possibile".

MILINKOVIC E LUIS ALBERTO – “Facile dire che ai biancocelesti siano mancati Milinkovic e Luis Alberto. Ma è sbagliato pensare che il rendimento di un calciatore deve essere uguale o migliore a quello precedente. Per fortuna li ho visti un po’ in ripresa nelle ultime partite".

ARBITRI – "Ho una sensazione differente: quella che ci sia troppo vittimismo da parte nostra. Ogni squadra ha lamentele da fare, ma a me non pare che ci siano state grandi differenze di trattamento tra una e l’altra. Nella scorsa stagione la Lazio può essere stata danneggiata, però adesso no. E attenzione perché quando ci si lamenta tanto, si danno alibi ai giocatori per giustificare le sconfitte".