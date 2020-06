Lazio, grandi ex ed esperti sulla corsa scudetto: "Può succedere di tutto"

Il campionato di Serie A si appresta a ricominciare, così come la corsa scudetto fra Lazio, Juventus ed Inter. Grandi ex e opinionisti sono intervenuti al corriere.it per parlarne e dire la loro. Ecco le loro dichiarazioni.



ERIKSSON - "Sono rimasto impressionato dalla Lazio, tutti si aiutano fra loro, ma la Juventus ha più esperienza ed è abituata a vincere".



DI VAIO - "Non giocare a lungo azzera le distanze. Chi avrà meno infortuni sarà avvantaggiato. Hanno il 50% di possibilità entrambe".

MAURI - "Dopo questa sosta le percentuali di vittoria della Juventus sono aumentate".



BARONIO - "Juve, Lazio e Inter hanno grandi motivazioni. Sono sullo stesso livello".



BALLOTTA - "Cagliari è stata la svolta emotiva. Di lì non ha più perso".



TRAMEZZANI - "La Lazio ha una rosa competitiva e non ha l'obbligo rispetto alle altre di vincere per forza. La spenseriatezza può portare dei vantaggi".

NICOLA AMORUSO - "Può succedere di tutto, la Juventus ha qualcosa in più, ma giocando ogni tre giorni, è un'incognita".



LORENZO AMORUSO - "La Lazio ha fatta un'impresa. Ho paura che ora la magia sia un po' sparita dopo lo stop".