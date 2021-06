Lazio, Gualtieri (Pd): "Lo stadio Flaminio è un'ipotesi su cui ragioneremo"

Durante la cerimonia per la promozione in Serie A della Lazio Women, Claudio Lotito ha toccato anche il tema stadio riguardante la squadra maschile. Nel suo intervento il presidente biancoceleste ha parlato del Flaminio come eventuale sede e lo ha fatto di fronte alla sindaca di Roma Virginia Raggi con cui andrebbero discussi alcuni dettagli burocratici non di poco conto. Nel frattempo anche Roberto Gualtieri, candidato Pd alle primarie di centro-sinistra a sindaco di Roma, si è espresso su questo tema: "Un'ipotesi interessante su cui ragioneremo. Penso che entrambe le squadre della Capitale debbano avere degli stadi", le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei.