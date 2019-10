Lazio, Immobile a quota 19 doppiette in biancoceleste: Samp la più ferita

Quelli di Ciro Immobile con la maglia della Lazio sono numeri da capogiro. Il bomber biancoceleste, dopo il periodo di appannamento della passata stagione, ora è tornato a segnare ai ritmi a cui aveva sempre abituato il popolo laziale. Come ricorda la società con un post sui profili social, infatti, con quella al Bologna Ciro è salito a quota 19 doppiette da quando indossa l'aquila sul petto. Un'enormità. I rossoblu sono la sua seconda vittima preferita, colpita con una doppietta per due volte (l'ultima nella stagione 2016/17) come Juventus (per la vittoria allo Stadium e in Supercoppa nel 17/18), Genoa, Verona e Cagliari. La squadra ferita il maggior numero di volte (3) da un doppio graffio di Immobile è invece la Sampdoria, marchiata alla prima giornata di quest'anno e nel 16/17 e 17/18. Seguono le altre a quota 1: Udinese, Benevento, Palermo, Spal, Cittadella e Novara (entrambe in Coppa Italia). Va ricordato che il centravanti di Inzaghi ha segnato anche due triplette (una al Milan e una in Europa League alla Steaua Bucarest) e un poker alla Spal, tutte marcature realizzate nella stagione 2017/18.

