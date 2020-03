Lazio, Immobile trascinatore: la statistica sul contributo realizzativo

Valanghe di gol e tanto sacrificio. Questo il biglietto da visita di Ciro Immobile. Una stagione da record, con 27 centri in campionato nelle prime 26 gare, e tanti miti del passato sgominati. Gonfia la rete senza pietà, non risparmia praticamente alcun avversario. La Lazio sa che il suo terminale offensivo può far fruttare al massimo l'incredibile mole di gioco prodotta dall'intera squadra. E un dato non può che certificare in modo assoluto tutto questo: da solo ha realizzato il 45% delle reti totali biancocelesti (60). Solamente Petagna ha fatto meglio con la Spal: 11 reti all'attivo, il 55% delle 20 marcature totali della compagine.

