Lazio, Impallomeni: "Simeone sarebbe un affare, ecco perché"

Sfumato Greenwood, uno degli ultimi nomi accostati alla Lazio per l'attacco è quello di Giovanni Simeone. L'argentino è in uscita dal Napoli: come già successo in passato, la società biancoceleste starebbe valutando la possibilità di affondare il colpo. Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha espresso il suo pensiero sull'eventuale trasferimento del centravanti. Ecco cosa ha detto in merito: "Juventus su Simeone e Retegui? Tutti e due potrebbero fare bene. Simeone però lo vedrei bene alla Lazio. Metterebbe d'accordo tutti, anche alla Juve. E' uno generoso, che lotta, va negli spazi. Può ancora migliorare poi. E' uno disponibile con gli allenatori. Chi lo prende fa un affare".