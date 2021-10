Lazio - Inter, Bucciantini: "Felipe Anderson non è antisportivo perché..."

Marco Bucciantini è stato tra gli ospiti de Il Club su Sky Sport. Il giornalista ha commentato il secondo gol della Lazio contro l'OInter senza riuscire a criticare i biancocelesti. Ecco le sue parole: “Come si fa a parlare di comportamento antisportivo di Felipe Anderson quando nasce da un altro atteggiamento antisportivo? Prima ci si fermava sempre e, proprio per questo, in alcuni casi non si giocava più e si stava a terra all’infinito. È stata inserita una regola apposita e le squadre in campo poi decidono il da farsi a seconda della situazione”