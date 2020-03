Lazio, Inzaghi maestro di cambi: quinto allenatore più decisivo della Serie A

La mano dell'allenatore è la carta vincente che permette alla squadra di avere una marca in più. Inzaghi, la sua Lazio, è riuscita a plasmarla a meraviglia. Gioco spumeggiante, attacco da urlo e difesa attenta. Per non parlare del centrocampo. Tutti reparti che, anche a gara in corso, il mister riesce a gestire con destrezza. Infatti, in queste prime 26 giornate di Serie A, è riuscito durante i 90 minuti a variare in modo decisivo le pedine in campo: i 78 cambi effettuati hanno infatti partecipato a ben 10 reti biancocelesti. Questo fa di Inzaghi il quinto allenatore più decisivo del campionato.

Riunione di Lega, battibecco Lotito-Agnelli

Serie A, la Lega comunica l'intenzione di voler concludere il campionato

Clicca qui per tornare all'homepage del sito