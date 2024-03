Lazio-Juve, importanti info per i tifosi in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est

© foto di aryval

In vista della sfida tra Lazio e Juventus, in programma sabato 30 all'Olimpico alle 18, la società ha reso note delle informazioni importanti per i tifosi che sono in possesso di un abbonamento o un tagliando in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est. Questo quanto si legge sul sito ufficiale: "La S.S. Lazio ricorda a tutti i possessori di abbonamento o biglietto della Curva Maestrelli e dei Distinti Sud Est che per la gara Lazio-Juventus di sabato 30 marzo, per motivi di ordine pubblico, non potranno accedere dai soliti varchi di Viale delle Olimpiadi ma da Piazza Lauro De Bosis".

