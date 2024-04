Lazio - Juve, l'audio della Sala Var sul rigore su Zaccagni: "Il pallone non..."

La Lazio ha battuto la Juventus grazie alla zuccata di Marusic a dieci secondi dal termine. Il match, però, si sarebbe potuto sbloccare prima se l'arbitro o gli ufficiali al Var avessero punito la netta trattenuta in area di Bremer ai danni di Zaccagni. Durante Open Var sono stati fatti ascoltare gli audio durante la partita e Damato ha detto che il Var avrebbe dovuto richiamare il direttore di gara a una revisione per assegnare il penalty.

Nell'audio che segue si sente la conversazione con Mazzoleni che chiede di rivedere le immagini: "Mi interessa vedere cosa è successo con Zaccagni. Voglio vedere a vedere a velocità normale.Fai vedere. Sì, fai battere pure il calcio d'angolo. Su un pallone che non va neppure lì per me non c'è nulla". Una frase sbugiardata da Damato che ha spiegato come poi il pallone sia effettivamente arrivato dalle parti di Zaccagni che era a terra per il netto fallo subito.

Pubblicato il 2/04 a 00:32