Lazio - Juventus, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Sarà Marco Di Bello l'arbitro che dirigerà Lazio - Juventus, gara valida per la 13ª giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Brindisi sarà coadiuvato da Bercigli e Berti come assistenti, Paterna come quarto uomo e Banti e Bindoni al Var e all'Avar. Il direttore di gara pugliese ha già arbitrato per 15 volte i biancocelesti in Serie A. Il bilancio complessivo sorride alla Lazio che è uscita vincitrice per 8 volte, pareggiando in 2 occasioni e perdendo in 5 circostanze. Per la prima volta in carriera dirigerà una gara tra Lazio e Juventus. Di seguito la designazione completa resa nota dalla Lega Serie A.

ARBITRO: DI BELLO

ASSISTENTI: BERCIGLI – BERTI

IV: PATERNA

VAR: BANTI

AVAR: BINDONI

Pubblicato il 17/11