Lazio, l'ass. Velloccia sul Flaminio: "C'è grande interesse. Nessuna criticità, ora..."

L'assessore all'Urbanistica e alla Città dei 15 minuti del Comune di Roma Maurizio Veloccia è intervenuto in collegamento a Radiosei per parlare della situazione relativa al Flaminio, con il nuovo progetto del presidente della Lazio Claudio Lotito. Di seguito le sue dichiarazioni: "Le reazioni al progetto? Grande interesse, la possibilità di realizzarlo è un'ipotesi che fa piacere, abbiamo sempre stimolato Lazio e Roma a ristrutturare impianti preesistenti come l'Olimpico ma non si può. Nel rispetto di tutte le funzioni amministrative dobbiamo dire che abbiamo già un'altra proposta in corso della Roma Nuoto, proposta che interessa il collega Onorato. La richiesta della Lazio è stata protocollata. Il recupero del Flaminio come casa della Lazio può essere un bell'auspicio per la città anche se ci sono tanti temi e tanti passi da fare sui trasporti e sulle infrastrutture. Noi siamo interessati al progetto ma rispettiamo l'istruttoria della Roma Nuoto. La conferenza dei servizi è finita e adesso ci sarà il pronunciamento del Dipartimento dello Sport".

"Adesso si avvierà anche l'istruttoria della Lazio e sarà il comune a decidere. Sicuramente è un progetto molto interessante perché coglie in pieno le esigenze degli sportivi, in termini di servizi offerti, e prova a dare delle risposte per i problemi legati alla costruzione di un impianto. La squadra che ha costruito Lotito per questo progetto è formata da tecnici importanti. Il problema legato ai trasporti? La parte progettuale non l'abbiamo vista nel concreto, ovviamente è previsto un potenziamento del trasporto pubblico, l'idea è di individuare dei parcheggi fuori dal quadrante Flaminio per consentire ai tifosi di arrivare allo stadio comodamente. Ad oggi non abbiamo troppi dettagli. La Lazio propone di limitare gli arrivi con la macchina fin sotto l'impianto. Il tema è ovviamente essenziale come quello dell'insonorizzazione per fare in modo che l'impianto possa coesistere con gli altri già esistenti. La Lazio sta studiando una copertura che faccia in modo che porti a degli accorgimenti tecnici tali da insonorizzare il tutto. Il parere negativo della 'Fondazione Musica' dell'Auditorium?"

"Formalmente tocca a noi trovare delle soluzioni che consentano a tutti di coesistere, per noi è fondamentale garantire all'Auditorium di svolgere le proprie funzioni senza interferenze. Siamo i primi a volere determinate caratteristiche per l'impianto che poi sorgerebbe, Lotito ha lasciato intendere che si potrebbero trovare gli accorgimenti giusti. Criticità? Non ce ne sono, ci sono punti di attenzione che sono normali per la costruzione di un impianto di questa portata. La Lazio ha proposto di rimettere in piedi il 'Bailey' sul Tevere, è un'opzione. Conferenza dei servizi? Ha durata breve, 30 giorni circa dopodiché si esprimerà l'ufficio. Inizio degli eventuali lavori? Prima c'è il progetto definitivo e poi l'eventuale concessione con gara pubblico. Potrebbe passare almeno un anno, se non di più".