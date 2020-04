Lazio, l'ex Inter Peralta: "Mi ricordo quella Supercoppa persa 4-3..."

Ha un rimpianto: non essersi affermato in Serie A. E poi anche un altro ricordo amaro per Sixto Peralta, ex centrocampista arrivato all'Inter nell'estate del 2000. Affrontò subito la squadra campione d'Italia: "Mi ricordo quella Supercoppa persa 4-3 con la Lazio, una grande formazione. Sono approdato a Milano che avevo meno di 20 anni, c'erano calciatori come Ronaldo, Vieri e Recoba. Ho giocato poche partite, tra queste c'è quella sfida coi biancocelesti", le sue parole in un'intervista rilasciata in Argentina. Non l'ha scordata lui, non l'hanno dimenticata nemmeno i tifosi biancocelesti.