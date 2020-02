Lazio, l'Olimpico è un fortino: record di vittorie consecutive nell'era Lotito

La Lazio torna a vincere. Dopo il pareggio nel derby, la formazione biancoceleste asfalta la SPAL e mantine le inseguitrici a debita distanza (Roma e Atalanta che si fermano). La squadra di Inzaghi colleziona la settima vittoria consecutiva in casa: è la terza miglior striscia in Europa dopo Liverpool (20) e Borussia M. (8). Un dato che rappresenta anche il record di vittorie casalinghe consecutive nell'era Lotito (il precednte era 6 nel 2012/13). Numeri incredibili per una stagione che sta prendendo sempre più le sembianze di un sogno.

Lazio, scatto Champions: travolta la Spal

