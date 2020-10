Lazio, la moglie racconta Andreas Pereira: "Se potesse, starebbe tutto il giorno davanti lo specchio"

Andreas Pereira, arrivato giovedì pomeriggio nella Capitale, è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Prima di approdare in Italia, il brasiliano aveva registrato un video mandato in onda sulla nota emittente MTV, in cui mostrava ai telespettatori la propria villa di Manchester. Arrivato di fronte al proprio specchio preferito, il classe '96 ha sottolineato quanto per lui sia importante avere sempre un look perfetto, al punto da controllarlo con occhio critico in ogni momento. A confermare le sue parole, la moglie Patricia, che per l'occasione è intervenuta nell'intervista: "Se fosse per lui, starebbe tutto il giorno davanti lo specchio". Non solo calciatore, il neo-acquisto biancoceleste è un vero malato di stile.

