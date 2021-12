Lazio, la proposta di Wilson: "Intitoliamo l'Olimpico a Chinaglia e Di Bartolomei"

“Paolo Rossi è stato un grande uomo e un grande giocatore, ma Roma merita di essere rappresentata da chi ha giocato quì”. Esordisce così Pino Wilson nel corso della sua intervista a Notizie.com. L'ex capitano della Lazio ha commentato l'idea che circola da diverse settimane di intitolare lo Stadio Olimpico all'ex attaccante della Nazionale campione del mondo nell'82. Wilson ha lanciato una nuova proposta per l'impianto sportivo della Capitale che, a suo modo di vedere, dovrenbbe portare il nome di due leggende della storia biancoceleste giallorossa. Di seguito le sue parole: "Non ho assolutamente nulla contro Paolo Rossi, anzi. Si tratta di un campione straordinario che ha fatto sognare tutti noi e ha trascinato la Nazionale alla vittoria di un campionato del Mondo. Ma credo che sia giusto che a Rossi venga dedicato uno stadio che lo rappresenti al cento per cento. A Vicenza ad esempio. Credo sia giusto che lo stadio Olimpico venga intitolato a qualcuno che sia più rappresentativo per la nostra città. Un giocatore che in questo stadio ha fatto battere il cuore dei tifosi”.

LA PROPOSTA - "Lazio e Roma hanno avuto tra le loro fila giocatori molto rappresentativi, ai quali poter intitolare lo stadio Olimpico: penso a Giorgio Chinaglia da una parte ed Agostino Di Bartolomei dall’altra. Grandi calciatori e grandi uomini, calciatori che con i club hanno vinto lo scudetto e rappresentato le due squadre. Se non vi vuole scontentare nessuno si potrebbe anche scegliere di intitolare lo stadio ad entrambi, facendo diventare l’Olimpico il nuovo Chinaglia-Di Bartolomei. Sarebbe favoloso. E’ gusto che Roma abbia un impianto che venga intitolato alla memoria di chi ha giocato, vissuto e ottenuto risultati importanti qui. Con il massimo rispetto per Paolo Rossi”.