Lazio, la società ricorda l'appuntamento con il Midtjylland: il matchday

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L'attesa è finita, la Lazio è pronta a tornare in campo. Questa sera alle 18:45 i biancocelesti scenderanno in campo all'MCH Aren di Herning contro il Midtjylland nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Anche la società ha voluto ricordare l'appuntamento attraverso il classico matchday pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram. Non ci sono immagini di calciatori, bensì gli stemmi delle due squadre con il logo e lo sfondo dell'Europa League. Inoltre è presente la didascalia: "Come on you Eagles" la cui traduzione è "Forza aquile". Di seguito il post completo.