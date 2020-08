Lazio, la Top 100 per rendimento di TMW: comandano due biancocelestI

Il noto portale Tuttomercatoweb.com ha stilato la lista dei 100 migliori giocatori in questa stagione di Serie A. Ai vertici di questa speciale classifica ci sono due calciatori della Lazio. Al primo posto Ciro Immobile, vincitore della Scarpa d’Oro e autore di 36 gol in campionato, con una media voto di 6.69. Subito sotto, al secondo posto, c’è Luis Alberto, fulcro del gioco di Inzaghi, sempre con la media del 6.69. Alla fine, Ciro l’ha spuntata per questione di millesimi.

LA CLASSIFICA COMPLETA

1 - IMMOBILE (Lazio) 6.69

2 - LUIS ALBERTO (Lazio) 6.69

3 - DYBALA (Juventus) 6.64

4 - IBRAHIMOVIC (Milan) 6.64

5 - CRAGNO (Cagliari) 6.56

6 - GOMEZ (Atalanta) 6.56

7 - CRISTIANO RONALDO (Juventus) 6.55

8 - RIBERY (Fiorentina) 6.52

9 - LUKAKU (Inter) 6.49

10 - ILICIC (Atalanta) 6.48

11 - SIRIGU (Torino) 6.47

12 - NAINGGOLAN (Cagliari) 6.46

13 - KULUSEVSKI (Parma) 6.46

14 - REBIC (Milan) 6.45

15 - BERISHA (SPAL) 6.44

16 - BERARDI (Sassuolo) 6.43

17 - SANCHEZ (Inter) 6.43

18 - DZEKO (Roma) 6.43

19 - CAPUTO (Sassuolo) 6.42

20 - GOSENS (Atalanta) 6.41

21 - ZAPATA (Atalanta) 6.41

22 - CORNELIUS (Parma) 6.40

23 - MURIEL (Atalanta) 6.37

24 - ACERBI (Lazio) 6.36

25 - NANDEZ (Cagliari) 6.36

26 - CORREA (Lazio) 6.35

27 - OLSEN (Cagliari) 6.32

28 - MALINOVSKYI (Atalanta) 6.32

29 - THEO HERNANDEZ (Milan) 6.32

30 - ANSALDI (Torino) 6.30

31 - DOUGLAS COSTA (Juventus) 6.29

32 - CASTROVILLI (Fiorentina) 6.29

33 - DONNARUMMA (Milan) 6.28

34 - MUSSO (Udinese) 6.28

35 - ZANIOLO (Roma) 6.27

36 - SEPE (Parma) 6.26

37 - DE PAUL (Udinese) 6.26

38 - MILINKOVIC-SAVIC (Lazio) 6.26

39 - AMRABAT (Hellas Verona) 6.25

40 - DE VRIJ (Inter) 6.25

41 - BOGA (Sassuolo) 6.24

42 - DRAGOWSKI (Fiorentina) 6.24

43 - JOAO PEDRO (Cagliari) 6.24

44 - FOFANA (Udinese) 6.23

45 - CANDREVA (Inter) 6.23

46 - SALCEDO (Hellas Verona) 6.23

47 - SCOZZARELLA (Parma) 6.23

48 - HANDANOVIC (Inter) 6.23

49 - BONUCCI (Juventus) 6.23

50 - GOLLINI (Atalanta) 6.23

51 - JORONEN (Brescia) 6.22

52 - D'AMBROSIO (Inter) 6.22

53 - KOUAME (Fiorentina) 6.22

54 - BONAVENTURA (Milan) 6.21

55 - YOUNG (Inter) 6.21

56 - STRAKOSHA (Lazio) 6.21

57 - CAICEDO (Lazio) 6.20

58 - SPINAZZOLA (Roma) 6.20

59 - CASTILLEJO (Milan) 6.20

60 - KJAER (Milan) 6.20

61 - MERTENS (Napoli) 6.20

62 - VELOSO (Hellas Verona) 6.19

63 - LAZOVIC (Hellas Verona) 6.18

64 - BARROW (Bologna) 6.18

65 - BORJA VALERO (Inter) 6.18

66 - LOCATELLI (Sassuolo) 6.18

67 - LAZZARI (Lazio) 6.18

68 - SILVESTRI (Hellas Verona) 6.18

69 - CHIESA (Fiorentina) 6.18

70 - BROZOVIC (Inter) 6.17

71 - LAUTARO MARTINEZ (Inter) 6.17

72 - CALHANOGLU (Milan) 6.17

73 - PALACIO (Bologna) 6.17

74 - SMALLING (Roma) 6.17

75 - KUMBULLA (Hellas Verona) 6.17

76 - MKHITARYAN (Roma) 6.16

77 - SZCZESNY (Juventus) 6.16

78 - PELLEGRINI (Roma) 6.15

79 - DE LIGT (Juventus) 6.14

80 - MILIK (Napoli) 6.14

81 - TORREGROSSA (Brescia) 6.14

82 - POLITANO (Napoli) 6.14

83 - PJANIC (Juventus) 6.14

84 - CONSIGLI (Sassuolo) 6.13

85 - BONAZZOLI (Sampdoria) 6.13

86 - UNDER (Roma) 6.13

87 - CASTAGNE (Atalanta) 6.13

88 - FARAONI (Hellas Verona) 6.13

89 - ZACCAGNI (Hellas Verona) 6.12

90 - BENTANCUR (Juventus) 6.12

91 - BARELLA (Inter) 6.12

92 - MILENKOVIC (Fiorentina) 6.11

93 - DJURICIC (Sassuolo) 6.11

94 - VERRE (Hellas Verona) 6.11

95 - PANDEV (Genoa) 6.10

96 - FALCO (Lecce) 6.10

97 - BELOTTI (Torino) 6.10

98 - BRUNO PERES (Roma) 6.10

99 - CUADRADO (Juventus) 6.10

100 - TRAORE (Sassuolo) 6.09