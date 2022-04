Lazio, Lazzari da record col Sassuolo: i numeri sono dalla sua parte

RASSEGNA STAMPA - Partita di alto livello per Manuel Lazzari. Il terzino biancoceleste contro il Sassuolo ha messo in mostra tutte le sue qualità. Nel suo momento più buio con l'arrivo di Maurizio Sarri, Manuel ha sempre fatto di tutto pur di convincere il tecnico a credere in lui: testa bassa e mai una parola fuori posto. Nel suo momento migliore arriva un infortunio che lo spintona fuori dal rettangolo verde di gioco, ma è con il Sassuolo che Lazzari si riscatta in tutto e per tutto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, contro la squadra di Alessio Dionisi, Manuel Lazzari è stato il più veloce in campo, con punte di 33,3 all'ora, mentre è il quarto biancoceleste in campo per chilometri percorsi: 10,762. I numeri sono una certezza mentre lo sprint imprendibile con tanto di sinistro chirurgico tutto in diagonale sparato all'angolino, dove Consigli non può arrivare, è la conferma di quanto Lazzari possa essere determinante. Così l'ex SPAL si rialza e adesso spera che il finale di stagione possa essere tutto suo.