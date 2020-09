Lazio, Luis Alberto: "Termina un altro ritiro, peccato non averlo vissuto a pieno con i tifosi" - FT

Anche questo strano ritiro ad Auronzo di Cadore volge al termine. La Lazio dopo undici giorni lascerà le Tre Cime di Lavaredo per far ritorno a Roma e portare a termine la preparazione per la prossima stagione. La giornata si è conclusa con un'amichevole, vinta per 3-2 dalla squadra di Inzaghi contro il Vicenza, e grande protagonista è stato il Mago Luis Alberto autore di una doppietta. Proprio lo spagnolo ha poi scritto un post su Instagram rivolgendosi anche ai tifosi: "Termina un altro ritiro ad Auronzo. È un peccato non averlo vissuto a pieno con i nostri tifosi, ma stiamo continuando a lavorare per rendere speciale anche la prossima stagione!".

Lazio, un arcobaleno chiude il ritiro: doppietta del "Mago", Vicenza ko

AURONZO GIORNO 11 - Lazio, Inzaghi: "Mi sono stati promessi diversi acquisti. Sarà una stagione difficilissima"

TORNA ALLA HOME