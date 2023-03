Lazio, Luiz Felipe: "Ho recuperato dall'infortunio. L'espulsioni con il Betis..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

In occasione della presentazione della maglia speciale Forever Green del Real Betis, Luiz Felipe si è presentato davanti ai media. Come riporta il portale Onda Bética, l'ex Lazio si è espresso sull'infortunio al bicipite femorale rivelando: «Ho già iniziato a correre, a fare lavori di forza in palestra e la prossima settimana sarò con la squadra al mio rientro». Infine, il difensore centrale si è espresso una volta per tutte sulla questione delle espulsioni: sono tre i cartellini rossi rimediati quest'anno «È una cosa che è già accaduta e non accadrà più. Ne ho già discusso con Pellegrini. In Italia ho avuto una sola espulsione in tante partite. Sto imparando».