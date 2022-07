Lazio, Magnocavallo: "Luis Alberto non deve essere venduto. La difesa..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio perde amaramente per 4-1 nell'amichevole estiva contro il Genoa. Quella di ieri si tratta della prima battuta d'arresto pre-season per la squadra targata Sarri. Ad intervenire in merito è Giorgio Magnocavallo, ex calciatore e allenatore, che ai microfoni di TMW Radio si è soffermato sia su Luis Alberto, ma anche su alcuni problemi legati alla difesa della Lazio. Questo il suo intervento: “Meglio se non vende Luis Alberto, un giocatore da tenere assolutamente. Nel calcio moderno di giocatori tecnici come lui se ne vedono sempre meno. A livello difensivo credo che la Lazio abbia ancora grandi lacune che non le permetteranno di lottare per determinate posizioni”.