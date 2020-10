Lazio, Manfredonia: "Contro il Bruges prevedo una partita molto difficile"

Per 8 anni Lionello Manfredonia ha indossato la maglia della Lazio e quindi sa benissimo cosa significa onorarla sia in Italia che in Europa, cosa che dovranno fare i ragazzi di Inzaghi questa sera in Belgio. In occasione della partita di Champions, l'ex giocatore è intervenuto in collegamento a Sky Sport dicendo: "La Lazio in questo momento ha molti infortunati e molti malati di Covid, quindi la rosa è molto ristretta per la partita di questa sera. Il calcio belga è in ascesa. Prevedo una partita molto difficile. Di solito le squadre estere si impegnano alla morte, anche le italiane devono entrare in quest'ottica".