Lazio, Mattei spiega: "La sosta ora può aiutare, ecco perché"

Tempo di sosta: la Lazio va al riposo dopo quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa League. L'ultima è arrivata contro l'Empoli di D'Aversa, ancora imbattuto prima di scendere in campo all'Olimpico. In collegamento a Radiosei il giornalista di fede laziale Stefano Mattei ha parlato del momento di forma della squadra di Baroni, proiettandosi sulla sosta e sul prossimo impegno contro la Juventus alla ripresa. Questo è ciò che ha detto: “In questo momento la squadra sta bene fisicamente e mentalmente, ma è anche vero che per come gioca la Lazio di Baroni un momento di riposo può aiutare. Vedremo anche come arriverà all’appuntamento la Juventus, Motta ha perso Nico Gonzalez e Conceiçao. E’ in dubbio anche Koopmeiners. Il problema delle costole è che non puoi fare nulla, non c’è terapia, puoi solo aspettare. Le tante gare ravvicinate portano via tante energie fisiche e mentali, anche per questo motivo ogni gara oggi, anche contro squadre meno importanti, sono tirate e pericolose”.