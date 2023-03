Lazio, Mattia: "Pulici è stato un grande uomo. Sulla targa di Lenzini..."

Questa mattina è stata presentata, presso la sede della circoscrizione XIII in Via Aurelia 470, la mozione per intitolare a Felice Pulici un parco della zona. A tal proposito, il Cons. Dott. Carlo Mattia, Presidente della Commissione Sicurezza e Legalità del Municipio XIII, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "Oggi è stata presentata e votata all'unanimità la mozione relativa all'intitolazione di un parco in Via della cellulosa a Felice Pulici. La famiglia era presente quest'oggi all'evento, insieme ai suoi ex compagni, tra i quali Giancarlo Oddi, e altre personalità della storia biancoceleste. Pulici era un abitante del territorio, così come il Presidente Umberto Lenzini e tanti altri calciatori biancocelesti dell'epoca, che gravitavano tra zona Aurelia e Boccea. L'ex portiere e dirigente biancoceleste è stato un grande calciatore ma anche un grande uomo, è stato un campione sul campo e nella vita.

Faccio parte del Lazio Club Campidoglio. Con orgoglio il Municipio XIII vanta, all'interno del proprio territorio, il parco dedicato a Vincenzo Paparelli a Montespaccato così come quello intitolato al Presidente Umberto Lenzini, in zona Val Cannuta, che comprende al suo interno anche un'area attrezzata per le attività sportive: è un peccato che alcuni gesti successivi all'inaugurazione abbiano lasciato molto sconcerto poiché stiamo parlando di persone che hanno dato lustro alla nostra città".