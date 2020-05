Lazio, Meloccaro: "Sogno scudetto da coltivare, ma Inzaghi perde un vantaggio"

La Serie A ricomincia e la Lazio si farà trovare pronta. Il giornalista di Sky Sport Stefano Meloccaro ha fatto il punto su quella che sarà la situazione dei biancocelesti al rientro in campo: "La Lazio deve coltivare il sogno scudetto ma la riflessione è sempre quella: i biancocelesti avevano il vantaggio di non avere le coppe, vantaggio che il Covid-19 ha resettato. Inzaghi sa che ci saranno molte partite consecutive da giocare con la rosa forse meno attrezzata in termini di quantità, anche se i rincalzi della Lazio hanno sempre fatto bene in questa stagione".