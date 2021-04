Lazio - Milan, Correa colpisce a freddo: ai rossoneri non accadeva dal 2019

Minuto 2 di Lazio - Milan, posticipo del lunedì della 33ª giornata di Serie A. Immobile imbecca Correa che vola a tu per tu contro Donnarumma. L'attaccante argentino scarta il portiere e deposita il pallone in fondo al sacco spianando la strada alla sua squadra che vincerà il match ben 3-0. La rete dell'1-0 siglata dopo poco più di un minuto dal Tucu, è il goal più rapido incassato dal Milan in Serie A da marzo 2019 quando, contro la Sampdoria, i rossoneri qndarono in svantaggio dopo appena 33 secondi con Defrel.