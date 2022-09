Lazio, Milinkovic re degli assist: il record dello scorso anno è già in "bilico"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'avvio di stagione di Sergej Milinkovic-Savic in veste di uomo assist è decisamente impressionante. Il serbo ha già confezionato 5 passaggi vincenti (di cui quattro per Immobile) in 7 partite di Serie A. Numeri strepitosi che gli valgono la vetta della classifica degli assist man dell'intero torneo. Il dato più eclatante però è che può ampiamente eguagliare e superare il suo record dello scorso anno quando concluse a quota 11. Considerando che siamo ancora a settembre e con ben 31 gare ancora da disputare l'obiettivo è ampiamente alla portata. Inoltre il numero 21 biancoceleste ha ritrovato anche il gol in campionato che mancava dal sigillo fondamentale contro la Juventus dello scorso anno che valse la qualificazione matematica all'Europa League.