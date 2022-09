Lazio-Napoli, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

E' Simone Sozza, della sezione di Seregno, l'arbitro designato per dirigere la partita tra Lazio e Napoli, in programma il 3 settembre alle 20.45 presso lo Stadio Olimpico di Roma e valida per la quinta giornata di Serie A. Il direttore di gara sarà coadiuvato al Var dal Fabbri. Di seguito la squadra arbitrale al completo.

Lazio-Napoli - Sabato 03/09 - h. 20.45

Arbitro: Sozza

Assistenti: Rocca-Vono

Quarto Uomo: Serra

VAR: Fabbri

A.VAR: Ranghetti

I PRECEDENTI - Sono quattro i precedenti tra Simone Sozza e la Lazio, tutti risalenti alla passata stagione, ma solo tre di questi nel campionato di Serie A. L'arbitro milanese ha diretto i biancocelesti per la prima volta in occasione della vittoria a Empoli della passata stagione, partita di esordio per la nuova Lazio di Maurizio Sarri e vinta per 1-3 dai capitolini grazie alle reti di Milinkovic, Lazzari e Immobile, dopo il momentaneo vantaggio di Bandinelli. I restanti tre precedenti equivalgono alla sconfitta per 2-1 contro il Sassuolo presso il Mapei Satdium, allo scialbo 0-0 di Bergamo contro l'Atalanta e alla pesante sconfitta di San Siro contro il Milan in Coppa Italia, quando la squadra di Pioli si impose sui biancocelesti per 4-0.