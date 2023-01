Lazio o Milan? Alessandro Nesta ha fatto la sua scelta - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alessandro Nesta ha scelto con il cuore. Su TikTok l'ex difensore di Lazio e Milan ha partecipato al gioco 'This or That'. Presente a Philadelphia per la United Soccer Coaches Convention, Tempesta Perfetta è stato fermato dalla pagina CBS Sport Golazo per qualche rapida domanda. Tra le sue due ex squadre ha scelto quella per cui fa il tifo sin da bambino, la Lazio. Gli è stato chiesto se preferisse vincere la Supercoppa Italiana o lo scudetto e lui ha optato per la seconda. Tra la Coppa del Mondo e la Champions League ha scelto la prima. Derby della Capitale o della Madonnina? Per lui è facile: meglio Lazio-Roma. Tra Nesta e Cannavaro ha preso ovviamente sé stesso. Ha preferito il goal rispetto a un salvataggio sulla linea. Sul cibo non c'è stata gara: la pasta ha vinto sulla pizza. Una delle sue armi, la scivolata, non poteva non battere un contrasto aereo. L'allenatore ha detto che se dovesse difendere uno tra Mbappé e Haaland sceglierebbe il norvegese. L'ultima domanda è stata fatta sui contrasti violenti: meglio un tackle a gamba tesa o un calcio in faccia? L'ex numero 13 ha preferito la seconda opzione.