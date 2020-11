Lazio, Oddi: "Con lo Zenit sfruttiamo il contropiede. E su Caicedo..."

Ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi ha commentato la sfida di domani della Lazio, che affronterà in trasferta lo Zenit in Champions League: "Ci sarà il pubblico? Giocare con il pubblico è la cosa migliore per tutti, sia per chi gioca in casa sia per chi gioca fuori casa. La Lazio ha speso molto nelle ultime partite, per come sono andate. Però io credo che vincere con fatica dia più morale. Andare a giocare contro una squadra che deve vincere per forza, che ha molti problemi, può essere positivo. Se gioca in contropiede la Lazio può essere letale. Caicedo? Ormai è un titolare aggiunto, visto che Muriqi non sta nemmeno giocando regolarmente. Se ogni partita subentra e fa gol, l'allenatore aspetta proprio quel momento per metterlo in campo".