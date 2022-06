Lazio, Oddi: "Prenderei un portiere in prestito oltre Carnesecchi. Torreira..."

Marco Carnesecchi è la scelta della Lazio che ora dovrà valutare se fare anche un altro portiere. Oddi si esprime su questo e sul nome di Lucas Torreira...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Operato Marco Carnesecchi ora la Lazio deve trovare l'accordo con l'Atalanta per chiudere. Se il classe 2000 dovesse arrivare i biancocelesti dovrebbero poi decidere se prendere un altro portiere, che possa coprire i quattro mesi di infortunio e fare poi il secondo, o se andare avanti con Reina. Carnesecchi non è l'unico nome di cui si è parlato in questi giorni, alla Lazio, infatti, è stato anche accostato Lucas Torreira che si sarebbe offerto ai biancocelesti. L'uruguaiano difficilmente tornerà alla Fiorentina e non è più da tempo nei progetti dell'Arsenal che lo ha messo sul mercato. Di questi temi ha parlato, l'ex difensore della Lazio e oggi opinionista, Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei:

"La Lazio la sua scelta l’ha fatta, anche la telefonata di Lotito all’ortopedico che ha operato Carnesecchi lo dimostra. Ora il discorso è tecnico, riguarda il pensiero di Sarri sulla necessità di aggiungere un portiere che possa per 4 mesi sostituire Carnesecchi. Sarebbe un’idea prendere un portiere in prestito per un anno. Al netto dell’affidabilità di Reina, può sempre capitare un infortunio. Torreira? E’ ideale per muoversi davanti la difesa, Marcos Antonio potrebbe giocare anche in un ruolo diverso da quello del regista. Averne uno in più bravo in quel settore del campo sarebbe importante".