Lazio, Oddi: "Si poteva fare di più nel girone di andata. E su Correa..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi per parlare di Lazio: "Siamo al giro di boa, la Lazio poteva fare di più perchè ha perso tante occasioni importanti. Mi aspetto molto di più da Correa, per le qualità che ha fa poco. Un giocatore come lui non può aver fatto solamente quattro gol. Marusic è una nota positiva, con il Sassuolo ha fatto molto bene. La lotta al vertice è in equilibrio. La Juventus non è più la candidata numero uno, il Milan è una sorpresa. La Roma mi ha stupito, così come mi ha deluso il Napoli".