Lazio, Orsi: "Scudetto possibile, ma bisogna vincere lo scontro diretto"

Nando Orsi, ex portiere biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per commentare il match di ieri tra Atalanta e Lazio. Queste le sue parole:

"Corsa Scudetto? Resta aperta e la Lazio può ancora farcela. Deve recuperare un punto alla Juventus nelle prossime partite e poi ci sarà lo scontro diretto da vincere. Nel primo tempo Milinkovic e compagni hanno giocato molto bene, nella ripresa è venuta fuori l'Atalanta che ha vinto con merito. Fosse finita 2-2 avremmo parlato di una Lazio capace di soffrire e di cogliere un punto prezioso. In più Inzaghi ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Cataldi e Radu".

"Errore Strakosha? A noi portieri è successo spesso. Ha sbagliato a fare un passo avanti e poi era troppo fuori ed è stato scavalcato dal pallone. L'angolo peraltro non sembrava irresistibile, ha calcolato male la traiettoria, non ha avuto tempo per allungare la mano ed è rimasto con le braccia giù e poi Palomino ha potuto saltare quasi indisturbato".