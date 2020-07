Si complica il cammino della Lazio in ottica Scudetto, ma i biancocelesti non intendono mollare. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex difensore Pasqual: "La Lazio è creata per giocare una volta a settimana, e arrivi a un punto in cui devi fare i conti con infortuni, acciacchi e squalifiche. In un campionato normale altrimenti avrebbero potuto essere l'anti-Juve".