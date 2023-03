Lazio, Pastorello sul futuro di Acerbi: "Non vuole tornare. Sul diritto di riscatto..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Un amore finito male quello tra la Lazio e Francesco Acerbi. Il difensore, dopo anni passati in biancoceleste, si è lasciato male con la tifoseria e la società e pur di non rimanere è stato ceduto in prestito all'Inter. A fine stagione il giocatore potrebbe tornare a Roma, ma le parti vorrebbero che i nerazzurri lo riscattassero. Al termine del TransferRoom Summit tenutosi a Londra, l'agente Federico Pastorello è stato intervistato da TuttomercatoWeb.com e sull'argomento ha detto: "C'è un diritto di riscatto che era stato messo a fine mercato, a fine stagione ci si aggiornerà ma Francesco vuole rimanere. Sarri e la Lazio hanno preso altre strade, stanno facendo bene, non credo che Acerbi possa servire più alla Lazio e non credo che voglia tornarci. Credo si debba trovare una soluzione".