Lazio, Pedro Neto segna nel derby di Londra: che gol del portoghese! - VIDEO

Pedro Neto continua a godersi il suo successo. Dopo l'addio alla Lazio per trasferirsi in Premier League al Wolverhampton, il giovante talento portoghese si è messo in mostra con la maglia dei Wolves nonostante i pesanti infortuni che hanno complicato il suo percorso, culminando quest'estate con il passaggio al Chelsea di Mascara. Proprio con la maglia dei Blues, nella serata di oggi, è riuscito a trovare il gol del definitivo 1-1 nel derby di Londra contro l'Arsenal con una super conclusione dalla distanza. Servito da Enzo Fernandez sulla trequarti, si sposta palla sul mancino con il quale ha scaricato una botta rasoterra infilatasi sul primo palo.

It just had to be Pedro Neto. He deserves this goal.



Enzo Fernandez, take a bow son. Your assist won't go unnoticed pic.twitter.com/aM6VZQFwj9