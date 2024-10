Lazio, Pedro raggiunge Mancini nella classifica marcatori all-time: i numeri

Eterno. Non esistono altre parole per descrivere una leggenda che a 38 anni ancora lascia il segno con la semplicità di Pedro Rodriguez. In questo inizio di stagione il numero 9 della Lazio ha già superato il numero di gol della scorsa, mettendo a segno contro il Genoa la quarta rete in sole 8 partite giocate (l'anno scorso ne ha realizzate 3 in 45 apparizioni). Quella contro i rossoblù, tra l'altro, ha anche un'importanza speciale per l'esterno canarino perché gli ha permesso in qualche modo di scrivere a penna il proprio nome nella storia del club biancoceleste. Grazie al tap-in che è valso il momentaneo 2-0 della sfida contro il Grifone, non solo ha raggiunto quota 28 gol con l'aquila sul petto, ma Pedro è riuscito anche ad agganciare nella classifica marcatori all-time della storia della Lazio un certo Roberto Mancini, a quota 24 gol e con quattro presenze di differenza (140 per Pedro e 136 per Mancini). Attualmente Pedrito si trova in 61° posizione, a una rete di distanza da Mattia Zaccagni (25).