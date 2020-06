Lazio, Petrelli: "Immobile è il Chinaglia di Inzaghi, trascina tutta la squadra"

L'ex terzino della Lazio del '74 Sergio Petrelli è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89,3: "Immobile è un trascinatore, come lo era Chinaglia per noi. È da anni alla Lazio e la squadra con lui in campo riesce ad esaltarsi; allo stesso modo il suo rendimento porta i compagni di squadra a dare di più. Inzaghi è un tecnico stimato, parla molto con i suoi giocatori, ha un rapporto con loro, ha un’età ancora molto vicina ai giocatori, riesce a comprendere molto più facilmente le dinamiche dei ragazzi e, conseguentemente, riesce a far rendere tutti al 100%. L’allenatore biancoceleste è un abile psicologo, è un bel tesoretto per la Lazio”.