Lazio, Petrelli: "Inzaghi è cresciuto con la squadra. Poi quella vittoria con la Juve..."

Sergio Petrelli: ex Roma, poi Lazio. Con la quale ha vinto lo scudetto del '74. Da lì il suo cuore ha cambiato colore, legandosi indissolubilmente al biancoceleste del cielo. Intervenuto ai microfoni ufficiali della società, l'ex difensore ha detto la sua sul momento della squadra: "Inzaghi sta maturando insieme ai suoi ragazzi. Prima era un giocatore che allenava, ora è diventato un allenatore anche a livello mentale. Simone è l'uomo giusto per la Lazio, lo dicono i risultati e la gestione del gruppo. L'eliminazione dall'Europa è stata un peccato ma non dimentichiamo il rendimento che sta avendo la squadra in campionato. Potrebbe essere l'anno giusto per approdare finalmente in Champions League, è giusto provarci. Inoltre, la vittoria contro la Juventus ci dice che potrebbe esserci anche un piccolo spiraglio per lo scudetto. Sicuramente sarà un campionato molto più incerto rispetto alle ultime annate dominate dai bianconeri”.

