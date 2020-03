Lazio, Piscedda: "Non assegnare lo Scudetto sarebbe veramente brutto"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda per parlare della situazione attuale del campionato: "Non assegnare lo Scudetto sarebbe una cosa molto brutta. C'è un'emergenza però molto più importante. Play-off e play-out potrebbe essere una soluzione. Al momento difficile prendere decisioni, sei soggetto alle continue evoluzioni della situazione. Stop agli allenamenti? Allenarsi da solo non è come allenarsi in gruppo, non puoi prepararti sugli schemi o altro".